Петро Горбач брав участь у захисті України ще з часів АТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Mukachevo.net.

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Що відомо про загибель Петра Горбача

Чоловік народився на Рахівщині, проте разом із дружиною мешкав у Солотвинській громаді. Він брав участь в АТО, а з початком повномасштабного вторгнення одразу став на оборону країни.

Петро Горбач служив молодшим сержантом, обіймав посаду заступника командира бойової машини та навідника-оператора у 1-му механізованому батальйоні.

Життя Героя обірвалося 27 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в районі села Андріївка на Донеччині.

З воїном прощатимуться у Солотвинському районі. Час і місце поховання буде повідомлено додатково.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисника. Світла пам’ять і вічна шана Петру Горбачу, який віддав своє життя за Україну.