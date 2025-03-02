Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Пирятинскую общину и Сергея Стерненко. С защитником будут прощаться сегодня, 2 марта, в городе Пирятин, откуда он родом.

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Добровольно вернулся в Украину

Владимир родился в 1987 году в Пирятине, в 2004 году окончил городскую школу №6. В профессионально-техническом училище №3 Полтавы получил специальность слесаря по ремонту подвижного состава. После работал на Пирятинском сырзаводе, затем – экспедитором, водителем в Киеве. В ноябре 2021 года уехал работать за границу.

Герой добровольно вернулся в Украину в начале полномасштабного вторжения России, сначала служил в теробороне.

Владимир участвовал в контрнаступлении на Харьковском направлении, защищал Бахмут. В составе десантно-штурмовых войск воевал в Запорожской области, а с августа 2024 года участвовал в наступлении на Курской области.

В памяти тех, кто знал Владимира, он останется скромным, веселым, готовым всегда прийти на помощь,

– говорится в сообщении.

Боец прошел путь от солдата до старшего сержанта роты. За время службы Владимир отмечен грамотой министра обороны Украины, знаком отличия "За службу в разведке", медалями "Защитник Украины", "За военную службу Украине", памятной медалью "За оборону города Бахмут", знаком отличия "Огнестрельное оружие" и благодарностями.

Напомним, 27 февраля во время боевого выезда погиб оператор беспилотников "Птиц Мадяра" Василий Ратушный, родной брат активиста Романа Ратушного.