Василий Ратушный погиб во время боевого выезда 27 февраля. 24 Канал рассказывает, как украинцы в сети вспоминают павшего Героя.

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Как в сети украинцы реагируют на гибель Василия Ратушного

О гибели Василия Ратушного в Facebook сообщили мать погибшего, украинская писательница, поэтесса, журналистка Светлана Поваляева и его отец, боец ВСУ Тарас Ратушный.

Ночью на боевом выезде от прямого прилета FPV погиб пилот БПЛА "Птиц Мадьяра" Василий Ратушный. Мой старший сын, моя жизнь,

– написала Светлана.

В то же время отец Василия Ратушного в своей публикации процитировал слова погибшего сына:

"Я когда смотрю в будущее, то понимаю: единственное, что должно волновать, это многократное увеличение потерь пи***ам, чтобы хотя бы приостановить боевые действия на некоторое время. Все остальные вещи, особенно которые наоборот ведут к уменьшению потерь врага, просто не будут иметь смысла".

Василий Ратушный / Фото Тараса Ратушного

Также соболезнования выразил представитель Генштаба ВСУ и основатель "Новинарни" Дмитрий Лиховий.

Отбирает речь и слезы текут сами по себе. Позавчера на Майдане попрощались с однокурсником Ярославом Шапочкой. Вчера погиб Василий Ратушный – старший сын однокурсницы, Светланы Поваляевой, старший брат Романа Ратушного. Тоже майдановец, воин, герой, который уничтожил тьму врагов. Украина, все мы в вечном долгу перед этими ребятами и их матерью. Только бы все это было не зря,

– написал он.

Василий Ратушный, Светлана Поваляева и Роман Ратушный / Фото Дмитрия Лиховия

Также на трагическое известие отреагировала Коренская Марианна.

"Это вне понимания... Как пережить матери гибель второго своего ребенка. Семья Ратушных. Глубокие соболезнования. Два брата! Две украинские жемчужины... Вечная светлая память. Украина теряет Лучших! Ежедневно", – отметила она.

Капитан Вооруженных сил Украины, основатель ОО "Принцип" Маси Найем тоже отреагировал на гибель Героя Василия Ратушного.

За смерть таких людей должно быть уничтожено все, что связано с врагом. Включая язык, культуру и государство,

– написал он.

Василий Ратушный был оператором БПЛА / Фото Светланы Поваляевой

Свои соболезнования также выразила Ирена Роздобудько.

"Очевидно, последняя битва Добра со злом продолжается не только на Земле, но и на Небе... Бог собирает себе лучшее воинство... Оно должно победить, если высшие силы не способны... Низкий поклон матерям... Низкий поклон... Василий Ратушный, береги Небо над Украиной... В долгу перед всеми ВАМИ...", – говорится в сообщении.

На трагическое известие о гибели отреагировала Мирослава Павлик.

"Я проснулась среди ночи, потому что забыла выключить свет. Вчера был такой насыщенный прекрасный день и я дико устала, прилегла на секунду и все. И конечно же, полезла в фейсбук и в телеграм. Я всегда так делаю, чтобы понять, нет ли тревоги и не летит ли что-то прямо сейчас. А там – погиб Василий Ратушный, старший сын Светланы Поваляевой. Двое сыновей, которые меняли этот мир и могли и дальше делать его лучше. И делали. Но больше не смогут", – вспоминает девушка.

Также по поводу гибели Василия Ратушного высказалась журналистка Татьяна Николаенко.

"Светлана Поваляева потеряла на войне второго сына .... Я не знаю, что можно сказать этой матери и что в тех моих словах. Хотя если безграничная благодарность, печаль и боль могут быть хоть мелкой поддержкой сейчас, то пусть они будут. Но от этой боли хочется тупо выть. Светлая память Герою!" – написала она.