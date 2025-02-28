Василь Ратушний загинув під час бойового виїзду 27 лютого. 24 Канал розповідає, як українці в мережі згадують полеглого Героя.

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Як в мережі українці реагують на загибель Василя Ратушного

Про загибель Василя Ратушного у Facebook повідомили мати загиблого, українська письменниця, поетеса, журналістка Світлана Поваляєва та його батько, боєць ЗСУ Тарас Ратушний.

Вночі на бойовому виїзді від прямого прильоту FPV загинув пілот БПЛА "Птахів Мадяра" Василь Ратушний. Мій старший син, моє життя,

– написала Світлана.

Водночас батько Василя Ратушного у своєму дописі процитував слова полеглого сина:

"Я коли дивлюсь в майбутнє, то розумію: єдине, що має хвилювати, це багатократне збільшення втрат пі***ам, аби хоча б призупинити бойові дії на деякий час. Всі інші речі, особливо які навпаки ведуть до зменшення втрат ворога, просто не матимуть сенсу".

Василь Ратушний / Фото Тараса Ратушного

Також співчуття висловив речник Генштабу ЗСУ та засновник "Новинарні" Дмитро Лиховій.

Відбирає мову і сльози течуть самі по собі. Позавчора на Майдані попрощалися з однокурсником Ярославом Шапочкою. Вчора загинув Василь Ратушний – старший син однокурсниці, Світлани Поваляєвої, старший брат Романа Ратушного. Теж майданівець, воїн, герой, який знищив тьму ворогів. Україна, всі ми у вічному боргу перед цими хлопцями і їхньою матір'ю. Тільки б усе це було недарма,

– написав він.

Василь Ратушний, Світлана Поваляєва та Роман Ратушний / Фото Дмитра Лиховія

Також на трагічну звістку відреагувала Коренська Маріанна.

Це поза розуміння… Як пережити матері загибель другої своєї дитини. Родина Ратушних. Глибокі співчуття. Два брати! Дві українськи перлини… Вічна світла пам'ять. Україна втрачає Найкращих! Щодня, – зазначила вона.

Капітан Збройних сил України, засновник ГО "Принцип" Масі Наєм теж відреагував на загибель Героя Василя Ратушного.

За смерть таких людей має бути знищено все, що повʼязано з ворогом. Включаючи мову, культуру і державу,

– написав він.

Василь Ратушний був оператором БпЛА / Фото Світлани Поваляєвої

Свої співчуття також висловила Ірена Роздобудько.

"Очевидно, остання битва Добра зі злом триває не лише на Землі, але й на Небі... Бог збирає собі найкраще воїнство... Воно має перемогти, якщо вищі сили не здатні… Низький уклін матерям... Низький уклін… Василь Ратушний, бережи Небо над Україною... У боргу перед усіма ВАМИ…", – йдеться у повідомленні.

На трагічну звістку про загибель відреагувала Мирослава Павлик.

"Я прокинулась серед ночі, бо забула вимкнути світло. Вчора був такий насичений прекрасний день і я дико втомилася, прилягла на секунду і все. І звичайно ж, полізла в фейсбук і в телеграм. Я завжди так роблю, щоб зрозуміти, чи нема тривоги і чи не летить щось просто зараз. А там – загинув Василь Ратушний, старший син Світлани Поваляєвої. Двоє синів, які змінювали цей світ і могли і далі робити його кращим. І робили. Але більше не зможуть", – згадує дівчина.

Також з приводу загибелі Василя Ратушного висловилася журналістка Тетяна Ніколаєнко.

"Світлана Поваляєва втратила на війні другого сина…. Я не знаю, що можна сказати цій матері і що в тих моїх словах. Хоча якщо безмежна вдячність, сум і біль можуть бути хоч дрібною підтримкою зараз, то хай вони будуть. Але від цього болю хочеться тупо вити. Світла памʼять Герою!", – написала вона.