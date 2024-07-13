В Донецкой области в результате атаки врага по полицейскому автомобилю погиб Дмитрий Петренко. К слову, ночью на 13 июля Россия тоже запустила "Шахеды".

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Ему было 38

Россия каждый день "охотится" на полицейских, которые являются прочным звеном Сил безопасности и обороны страны, помогают людям, спасают и защищают, к сожалению, часто ценой собственной жизни.

В результате попадания российского дрона в служебный автомобиль Дмитрий Петренко получил несовместимые с жизнью травмы. 38-летний капитан полиции как раз работал на своей территории.

Службу он начал еще в 2006 году.

Преданный своему делу, добрый и искренний. Он помогал людям до последнего дня,

– говорится в сообщении.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

У Дмитрия остались жена, дочь и сын, родители.