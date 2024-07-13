На Донеччині у результаті атаки ворога по поліцейському автомобілю загинув Дмитро Петренко. До слова, вночі на 13 липня Росія теж запустила "Шахеди".

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Йому було 38

Росія кожного дня "полює" на поліцейських, які є міцною ланкою Сил безпеки і оборони країни, допомагають людям, рятують та захищають, на жаль, часто ціною власного життя.

Внаслідок влучання російського дрона в службовий автомобіль Дмитро Петренко отримав несумісні з життям травми. 38-річний капітан поліції саме працював на своїй території.

Службу він розпочав ще у 2006 році.

Відданий своїй справі, добрий та щирий. Він допомагав людям до останнього дня,

– мовиться в повідомленні.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

У Дмитра залишились дружина, донька та син, батьки.