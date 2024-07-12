Будинок Анастасії зачепив уламок ракети. Квартира дівчини сильно пошкоджена, а автівка, яка була припаркована неподалік, згоріла вщент.

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Дівчина була у ванній під час обстрілу

Анастасія розповіла, що коли починались тривоги, то вона завжди прямувала в укриття, але цього разу побоялася, що не встигне дійти. Тому разом зі своїм собакою заховалася за правилом "обох стін".

Коли почався обстріл, я перебувала у ванній кімнаті і це мене врятувало,

– сказала вона.

Ні вона, ні собака, на щастя, не постраждали. Крім цього, дівчина говорить, що їй дуже пощастило, адже помешкання було розташоване посередині під’їзду. Через це деякі речі вціліли і вона змогла їх забрати.

Анастасія пояснює, що по квартирі в деяких місцях пішли тріщини по стінах, у ванній кімнаті і в коридорі вони "розійшлись". Також ударною хвилею повністю вибило вікна, на балконі повилітали навіть рами.

В укриття бігла босою

Анастасія розповідає, у той день перед обстрілом двері не замикала на ключ, тож завдяки цьому змогла швидко вибратися з квартири. Спускаючись сходами, чула, як інші мешканці будинку не могли відчинити двері, стукали по них та кликали на допомогу.

Через шок дівчина побігла в укриття босою, але з собакою. Дівчина загнала в ноги багато скла. Анастасія зазначає, що хоч і сильно не постраждала, але потребує психологічної підтримки.

Після того, як знайдемо житло, візьмуся за психічний стан, адже я і до цієї ситуації панічно боялась тривог і вибухів. Тому зараз не знаю, як мені морально повернутися до звичного життя. Але це все дрібниці. Я маю сильного янгола охоронця і тепер два дні народження,

– підсумувала Анастасія.

Наразі дівчина зі своїм чотирилапим шукає нове житло, а відновленням постраждалої квартири займаються власники.