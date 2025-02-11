Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Житомирский городской совет. Сергей родом из села Троянов на Житомирщине.

Смотрите также "Вдохновлял учеников": в результате обстрела Краматорска погиб учитель Евгений Миргородский

Каким был путь героя на фронт

Защитник получил специальность техника-электрика в Житомирском агротехническом колледже, а затем – квалификацию инженера-электрика в Харьковском национальном университете городского хозяйства имени А. Бекетова.

Сергей работал в различных сферах, в частности, устанавливал видеоэкраны на спортивных, культурно-массовых и политических мероприятиях. Кроме работы, имел многочисленные увлечения: рисование, футбол, моделирование военной техники и авиации, фермерство, рыбалка. Он любил природу и труд на земле.

Мое дело умерло с началом войны. Имел основания не идти в армию. Но решил, что так победу не приблизишь, и пошел в армию,

– говорил Сергей.

В 403-м отдельном стрелковом батальоне, основу которого составляли житомиряне, воин начинал как связист, сам выбрал себе позывной. Во время базовой военной подготовки он познакомился с командой Victory Drones и "загорелся мечтой летать". Боец за свой счет купил дрон DJI Mini 2 и тренировался пилотировать в свободное время.

Сергей добился создания подразделения аэроразведки в своем батальоне, сам искал дроны и подбирал в команду единомышленников. Одним из основных критериев подбора личного состава было наличие высшего образования у кандидата.

Как Сергея вспоминают побратимы

Со своим взводом БпЛА Сергей защищал Купянск, Сумы, Торецк и Покровск. У павшего дома остались жена и сын.

"Луч" был прирожденным командиром. Доброжелательный, искренний, но в определенных ситуациях строгий и справедливый. Мог достичь больших высот в военной сфере. Его глаза горели жизнью и развитием нашего подразделения,

– вспоминает главный сержант взвода беспилотных авиационных комплексов Максим.

Сергей планировал создание в своем взводе полноценной инженерной службы для полного цикла ремонта дронов. Он мечтал о работе с большими дронами-бомбардировщиками Vampire.

По словам Максима, они одни из первых начали использовать дроны Autel для сбросов и гордились количеством уничтоженных оккупантов. В частности, он вспоминает эпизод во время Купянской кампании, когда был с "Лучом" на смене как аэроразведчик.

Начали присматриваться и заметили скопление каких-то пузатых дядек, без оружия и бронежилетов. Стояли и курили, а солдаты, которые пробегали мимо, им отдавали честь. Сразу поняли, что это какие-то шишки. Пригласили по тем координатам сначала нашу бригадную артиллерию, потом туда отработал и HIMARS старшего начальника. Как нам потом рассказали, из перехватов стало понятно: задвухсотили какого-то российского генерала и еще много их командиров,

– рассказывает побратим.

За героизм и самоотверженность Сергей имел многочисленные награды: почетный нагрудный знак "Пилот БПЛА" – I степени, отличие "Святого Станислава" – II степени, нагрудный знак "За Службу и Доблесть" – III степени, медаль "Защитник Украины", отличия "За оборону города Торецк, города Купянск", медаль "Ветеран войны – Участник боевых действий".

К слову, возле Покровска 20 января погиб Дмитрий "Айтишник" Щербина, родом из Бердичева. Боец служил в подразделении ALASTOR 25 ОПДБр. У Дмитрия остались жена и трое детей.