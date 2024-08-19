Сообщается, что инцидент случился в воскресенье утром. Местные СМИ рассказали о жутких деталях трагедии. Оказалось, что 41-летний украинец сам лег посреди улицы, после чего его переехало авто.

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Таинственная гибель украинца

Отмечается, что мужчина лег на правой полосе улицы Карл-Маркс-аллеи. Это центральный проспект в восточной части Берлина.

Украинца переехал автомобиль Uber, за рулем была 51-летняя женщина. Водитель была настолько шокирована, что обратилась за медицинской помощью.

Мужчина уже лежал на дороге, когда водитель переехал его. По имеющейся информации он был еще жив, когда произошла авария. Он умер от травм, полученных во время наезда автомобиля,

– сообщили в полиции.

Пока неизвестно, зачем украинец улегся посреди проспекта и как долго находился в таком положении.

Установлено, что погибший проживал во Франкфурте-на-Одере.

Напомним, что в Польше погиб 18-летний украинец, на которого с многоэтажки сбросили газовый котел.