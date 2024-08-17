В то же время украинские власти нашли соответствующие магазин и боеприпасы на своей стороне. Известно, что были задержаны все три беглеца.

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Что рассказали в полиции Румынии

Действуя в интегрированной системе, в 18:15 пограничная полиция вместе с силами поддержки, которые участвовали в поисках на местности, обнаружили оружие, которое, вероятно, было похищено у украинских пограничников,

– сообщили в полиции Румынии

В то же время оружие без зарядного устройства и патронов нашли около 600 метров от линии границы в направлении населенного пункта Тарна Маре.

"Позже украинская власть сообщила нам, что нашла на их стороне магазин и боеприпасы, связанные с оружием", – рассказали в полиции.

Также известно, что удалось задержать последних двух вооруженных украинцев, которые незаконно пересекли границу с Румынией. Их поймали в пятницу, 16 августа, вечером.

Первого беглеца поймали несколькими часами ранее днем.

Напомним, что в 13:35 пограничникам в румынском селе Тарна-Маре сообщили о нападении на украинский пограничный наряд. Нападавшие смогли разоружить патруль и сбежали в Румынию.