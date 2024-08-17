Водночас українська влада знайшла відповідні магазин і боєприпаси на своєму боці. Відомо, що було затримано всіх трьох втікачів.

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Що розповіли в поліції Румунії

Діючи в інтегрованій системі, о 18:15 прикордонна поліція разом із силами підтримки, які брали участь у пошуках на місцевості, виявили зброю, яку, ймовірно, було викрадено в українських прикордонників,

– повідомили в поліції Румунії

Водночас зброю без зарядного пристрою та набоїв знайшли близько за 600 метрів від лінії кордону в напрямку населеного пункту Тарна Маре.

"Пізніше українська влада повідомила нам, що знайшла на їхньому боці магазин і боєприпаси, пов'язані зі зброєю", – розповіли в поліції.

Також відомо, що вдалося затримати останніх двох озброєних українців, які незаконно перетнули кордон з Румунією. Їх упіймали у п'ятницю, 16 серпня, ввечері.

Першого утікача спіймали декількома годинами раніше вдень.

Нагадаємо, що об 13:35 прикордонників у румунському селі Тарна-Маре повідомили про напад на український прикордонний наряд. Нападники змогли роззброїти патруль та втекли до Румунії.