За последнее время ситуация на границе с Беларусью вообще не изменилась. Она полностью контролируемая и каких-то нестандартных ситуаций на границе нет. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует 24 Канал.

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Что говорит Госпогранслужба

В ГПСУ отметили, что Беларусь, пока она находится под влиянием России, вбрасывает информационные воздействия по переброске ответственности на Украину, якобы наше государство несет угрозу. Поэтому и звучат заявления, что то они усиливают границу с Украиной, то они отводят свои войска.

Очередное недавнее заявление, что опять же они видят какие-то непонятные действия якобы со стороны Украины в отношении Беларуси, поэтому они перебрасывают дополнительные силы, дополнительные подразделения на направление границы с Украиной, но опять же даже несмотря на то, что они делали определенные видеоматериалы, на которых грузят технику на платформы, рядом с нашей границей мы этого не наблюдаем, не происходит ни перемещения техники, ни личного состава,

– объяснил Демченко.

По его словам, не стоит исключать вероятность, что для необходимой "картинки" белорусы могут двигать свои подразделения, но вглубь своей территории, привлекая к этому незначительное количество своих подразделений. Однако за тем, что происходит по ту сторону пристально следят подразделения разведки как Минобороны, так и ГПСУ.

"Несмотря на все, это направление, как и граница с Россией, также является важным для нас, в частности в вопросе обороны, потому что мы понимаем, что Беларусь продолжает играть на руку Кремля, пусть то информационными вбросами, пусть то другими моментами, поэтому мы должны иметь сильные оборонительные позиции по всей протяженности границы", – добавил спикер.

К слову, ранее глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко отметил, что стягивание оружия со стороны Беларуси к приграничью является попыткой помочь Путину. По его словам, Лукашенко хочет отвлечь внимание украинского командования на то направление.