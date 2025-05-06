Вадим Романюк заботился о каждом своем воспитаннике. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщество "Активная Кицманщина".

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Что известно о погибшем Вадиме Романюке

Вадима вспоминают как профессионального преподавателя, что с теплотой, терпением и заботой заботился обо всех своих воспитанниках. Он сам был родом из села Дубовцы.

"Мы получили болезненную весть, в которую до последнего отказывались поверить, – защищая Украину, погиб наш коллега, добрый, отзывчивый, ответственный и высоко профессиональный специалист, учитель-реабилитолог Вадим Романюк Мужественный Воин. Человек большого сердца и силы духа. Его ласковое слово, искренняя улыбка и ежедневная поддержка стали для многих детей лучом света в сложных жизненных обстоятельствах. А родителям он давал силы – силы бороться, верить, не сдаваться. Его советы, понимание и сопереживание были настоящей опорой для многих семей. его жертвенность – неоценима, а память о нем будет жить вечно в наших сердцах, в сердцах его воспитанников. Мы помним его улыбающимся и искренним, толерантным и взвешенным, всегда готовым прийти на помощь", – говорится в сообщении.

Вадим Романюк погиб 28 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Веселое в Волновахском районе Донецкой области.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника. Вечная память и слава отважному воину.