Вадим Романюк піклувався про кожного свого вихованця. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спільноту "Активна Кіцманщина".

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Що відомо про загиблого Вадима Романюка

Вадима згадують як професійного викладача, що з теплотою, терпінням та турботою піклувався про всіх своїх вихованців. Він сам був родом із села Дубівці.

"Ми отримали болючу звістку, у яку до останнього відмовлялися повірити, – захищаючи Україну, загинув наш колега, добрий, чуйний, відповідальний і високо професійний фахівець, вчитель-реабілітолог Вадим Романюк Мужній Воїн. Людина великого серця й сили духу. Його ласкаве слово, щира усмішка і щоденна підтримка стали для багатьох дітей променем світла в складних життєвих обставинах. А батькам він давав сили – сили боротися, вірити, не здаватися. Його поради, розуміння і співпереживання були справжньою опорою для багатьох родин.Його жертовність – неоціненна, а пам’ять про нього житиме вічно у наших серцях, у серцях його вихованців. Ми памʼятаємо його усміхненим і щирим, толерантним та виваженим, завжди готовим прийти на допомогу", – йдеться у дописі.

Вадим Романюк загинув 28 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Веселе у Волноваському районі Донецької області.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. Вічна пам'ять та слава відважному воїну.