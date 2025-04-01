Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Кременца Андрея Смаглюка.

Смотрите также Пошел в армию добровольцем: на войне погиб автор муралов из Хмельницкого Андрей Томчишин

Что известно о гибели Виктора Малищика

В боях за Украину погиб Виктор Малищик из города Кременец Тернопольской области. Военный 1971 года рождения погиб в Харьковской области.

"Сообщаем вам, что в общину поступила трагическая весть о том, что в Харьковской области умер военнослужащий, житель города Кременец, МАЛИЩИК Виктор Петрович, 1971 года рождения, командир отделения воинской части А****", – сообщил городской голова Кременца.

О том, где и когда можно будет попрощаться с воином, будет сообщено позже.

Выражаем соболезнования родным, близким и всем кто знал Героя Виктора! Вечная память и слава украинскому воину, который защищал Родину и каждого из нас,

– отметил Смаглюк.