Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Кременця Андрія Смаглюка.

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Що відомо про загибель Віктора Малищика

У боях за Україну загинув Віктор Малищик з міста Кременець Тернопільської області. Військовий 1971 року народження загинув у Харківській області.

"Повідомляємо вам, що в громаду надійшла трагічна звістка про те, що в Харківській області помер військовослужбовець, житель міста Кременець, МАЛИЩИК Віктор Петрович, 1971 року народження, командир відділення військової частини А****", – повідомив міський голова Кременця.

Про те, де та коли можна буде попрощатися з воїном, буде повідомлено пізніше.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усіх хто знав Героя Віктора! Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас,

– зазначив Смаглюк.