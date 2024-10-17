Трагическую весть сообщила Печенежинская территориальная община в фейсбуке.

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Погиб защитник Иван Яремин

К сожалению, страшная и безжалостная война унесла жизнь еще одного воина с Княждвора. Иван Яремин 1987 года рождения погиб в борьбе за независимость.

Трудолюбивый, добрый, общительный, искренний, всегда готов прийти на помощь другим. Огнеметчик 1 огнеметного отделения взвода радиационной, химической, биологической защиты воинской части А3425 отдал жизнь 8 октября 2024 года во время стрелкового боя в Курской области,

– рассказали в общине.

Подчеркнули, что каждый погибший воин – это болезненный шрам на душе каждого из нас. Имена Героев навсегда будут образцом мужества, патриотизма и несокрушимости.

Искренние соболезнования матери, сестрам, брату, всем родным и близким погибшего Героя. Пусть душа погибшего Ивана найдет вечный покой. Вечная память и вечная слава Герою!

– отметили в общине.

Также добавили, что о встрече воина сообщат дополнительно.

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Погиб защитник Иван Яремин / Фото из фейсбука Печенежинской общины

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Ивана Яремина. Вечная память и слава Герою!