Павший военный вернулся из-за границы, чтобы стать на защиту своей родины. Об этом сообщает Сходницкий поселковый совет.

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Что известно о павшем защитнике на фронте

В Сходницком поселковом совете рассказали, что Иван Гербьяк погиб 13 октября, защищая родную землю от российских захватчиков, на Покровском направлении Донецкой области. Военный был родом из села Свидник, ему исполнилось всего 26 лет.

До полномасштабной войны Иван работал за границей. Но после вторжения России он оставил все свои планы и мечты и стал на защиту Украины,

– говорится в сообщении.



Иван Гербьяк погиб на фронте 13 октября / Фото из фейсбука Сходницкого поселкового совета

В Сходницком поселковом совете убеждены, что имя военного будет навеки вписано в историю нашего народа, как имя Героя, который отдал свою жизнь за Родину.

Там также выразили искренние соболезнования родным и близким павшего воина и заверили, что разделяют боль и склоняют голову в глубокой скорби.

24 Канал также выражает искренние соболезнования семье и знакомым Ивана Гербьяка, который погиб на фронте во время выполнения боевого задания.