Полеглий військовий повернувся з-за кордону, щоб стати на захист своєї батьківщини. Про це повідомляє Східницька селищна рада.

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Що відомо про полеглого захисника на фронті

У Східницькій селищній раді розповіли, що Іван Герб'як загинув 13 жовтня, захищаючи рідну землю від російських загарбників, на Покровському напрямку Донецької області. Військовий був родом із села Свидник, йому виповнилося лише 26 років.

До повномасштабної війни Іван працював за кордоном. Але після вторгнення Росії він залишив усі свої плани та мрії й став на захист України,

– мовиться у повідомленні.



Іван Герб'як загинув на фронті 13 жовтня / Фото з фейсбуку Східницької селищної ради

У Східницькій селищній раді переконані, що ім'я військового буде навіки вписане в історію нашого народу, як ім'я Героя, який віддав своє життя за Батьківщину.

Там також висловили щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна і запевнили, що розділяють біль та схиляють голову в глибокій скорботі.

24 Канал також висловлює щирі співчуття родині та знайомим Івана Герб'яка, який загинув на фронті під час виконання бойового завдання.