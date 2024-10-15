Військовий загинув на Харківщині. Трагічну звістку повідомили у Добромильській міській територіальній громаді.

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Андрій Штипук загинув на війні

На війні проти російських окупантів загинув 37-річний захисник України Андрій Штипук. Своє останнє завдання він виконав поблизу населеного пункту Берестове в Харківській області.

Український воїн мешкав у селі Вілюничі, що на Львівщині. Трагічну новину днями підтвердила Добромильська ОТГ.

Біль... жаль... розпач. У нашій громаді важка втрата... Немає слів, які можуть применшити біль втрати. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника,

– написали представники місцевої влади.

Там вказали, що Штипук Андрій Дмитрович народився 14 березня 1987 року. Герою, який боровся за рідну землю до останнього, назавжди залишилося 37.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким загиблого захисника України. Вічна пам'ять!