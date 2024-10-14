Трагічну звістку повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко. Він написав, що Владислав Близнюк загинув в боях біля Авдіївки на Донеччині.
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Владислав Близнюк загинув біля Авдіївки
Владислав Близнюк був командиром машини механізованого відділення механізованого батальйону. Військовий загинув 12 лютого 2024 року в бою за Україну, її свободу і незалежність.
Щирі співчуття рідним та близьким Владислава Євгенійовича… Вічна та світла пам'ять Герою-захиснику!
– написав Ігор Сапожко.
Прощання з полеглим Героєм відбудеться у середу, 16 жовтня, о 09:50 у Броварах біля будинку на вулиці Пилипа Орлика, 28. Прощання на Майдані Свободи у Броварах пройде о 10:30.
Поховають Владислава Близнюка на Алеї Слави в Броварах (вулиця Олега Онікієнка, 136).
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя. Вічна пам'ять!