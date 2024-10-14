Трагическое известие сообщили городской голова Броваров Игорь Сапожко. Он написал, что Владислав Близнюк погиб в боях возле Авдеевки в Донецкой области.

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Владислав Близнюк погиб возле Авдеевки

Владислав Близнюк был командиром машины механизированного отделения механизированного батальона. Военный погиб 12 февраля 2024 года в бою за Украину, ее свободу и независимость.

Искренние соболезнования родным и близким Владислава Евгеньевича... Вечная и светлая память Герою-защитнику!

– написал Игорь Сапожко.

Прощание с погибшим Героем состоится в среду, 16 октября, в 09:50 в Броварах возле дома на улице Пилипа Орлика, 28. Прощание на Майдане Свободы в Броварах пройдет в 10:30.

Похоронят Владислава Близнюка на Аллее Славы в Броварах (улица Олега Оникиенко, 136).

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная память!