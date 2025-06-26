Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Бучанского городского голову Анатолия Федорука.

Смотрите также В боях за Украину погиб полицейский с Волыни Сергей Тлумач

Погиб защитник из Бучи Иван Далекий

44-летний Герой Иван Далекий родом из Бучи. Мобилизовался в ряды ВСУ в августе 2023 года. Защитник выполнял боевые задачи в Донецкой области.

Во время одного из них трагически погиб в апреле 2024 года. Тело Защитника с тех пор не удавалось забрать из зоны боевых действий, и только сейчас, во время обмена, его вернули домой,

– сообщил городской голова.

У Ивана Далекого остались 7-летняя дочь Илона, жена Елена, мать и братья. Мэр выразил искренние соболезнования всей семье Героя.

В последний путь украинского защитника проведут 26 июня в Буче. Прощание состоится в 11:00 на улице Стеклозаводской, 1. После воина похоронят на Аллее Героев.

Погиб защитник Иван Далекий / Фото с телеграма Федорука

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Ивана Далекого. Вечная память и слава Герою!