Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. У защитника остались жена и двое дочерей.

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Что известно о погибшем

Сергей Тлумач в течение 23 лет служил в рядах органов внутренних дел, занимал различные должности в отделении полиции №1 города Нововолынск Владимирского районного отдела.

В июне 2024 года добровольно вступил в стрелковый батальон полиции Волыни, чтобы защищать Украину от российских захватчиков.

Сергей остался верен присяге и долгу до последнего вздоха. Светлая память. Почет и слава Герою,

– написали в полиции.

Напомним, 14 июня вблизи Константиновки Донецкой области в результате вражеского минометного обстрела на поле боя погиб 35-летний сержант полиции Владимир Середюк родом из Хмельницкой области. У защитника остались двое маленьких сыновей – 7 и 12 лет.