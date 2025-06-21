Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію. У захисника залишилися дружина та двоє доньок.

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Що відомо про загиблого

Сергій Тлумач упродовж 23 років служив у лавах органів внутрішніх справ, обіймав різні посади у відділенні поліції №1 міста Нововолинськ Володимирського районного відділу.

У червні 2024 року добровільно вступив до стрілецького батальйону поліції Волині, аби захищати Батьківщину від російських загарбників.

Сергій залишився вірним присязі та обов'язку до останнього подиху. Світла пам'ять. Шана і слава Герою,

– написали в поліції.

Нагадаємо, 14 червня поблизу Костянтинівки Донецької області внаслідок ворожого мінометного обстрілу на полі бою загинув 35-річний сержант поліції Володимир Середюк родом із Хмельницької області. У захисника залишилися двоє маленьких синів – 7 та 12 років.