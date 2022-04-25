Погибают бойцы из бедных регионов России: что известно о потерях врага

По данным российских СМИ, большинство погибших боевиков циничной войны России против Украины это люди из самых бедных регионов страны-агрессора. Больше всего потерь в российских республиках Дагестан и Бурятия.

Исследование показало, что чаще всего воевать в Украину едут бойцы из Дагестана и Бурятии – именно поэтому большинство потерь приходится на эти регионы. Средняя зарплата в этих регионах составляет примерно 20 тысяч рублей, или 220 евро.

Важно Ракетные атаки в регионах Украины, ВСУ сбили самолет оккупантов: основное за 61 день войны

При этом москвичей и жителей Санкт-Петербурга, где проживает более 12% населения, почти нет в сведениях о потерях. Об этом свидетельствуют 1744 сообщения о смерти российских военных.

В исследовании отмечается, что на самом деле потери россиян значительно больше, чем опубликованные 1744 сообщения.

Российские власти говорят о погибших военных крайне неохотно. По традиции, обязанность объявлять неприятные новости передается на региональные уровни — о смерти сообщают губернаторы, мэры, городские или районные администрации. Министерство обороны России сообщало о потерях только дважды: 2 и 25 марта – и называло цифры в 498 и 1 351 человек,

– отмечается в исследовании.

Смотрите также: Сложно считать: Потери россиян в Украине по состоянию на 25 апреля