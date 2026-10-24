В Киевской области после нападения овчарки погибла собачка Жуля, которая 8 лет встречала гостей АЗК

Как сообщили на официальной странице сети АЗК KLO в Facebook, она была настоящим символом заправки.

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Что известно о собачке Жуле?

Жуля стала настоящей визитной карточкой заправки. Она любила людей, давала лапку и радостно встречала знакомых, которые приезжали на АЗК.

Трагедия произошла несколько дней назад. На территории автозаправки на Жулю напала овчарка, которая прибежала за одной из посетительниц. Животному оказали ветеринарную помощь, однако спасти ее жизнь не удалось.

У Жули была одна маленькая причуда. Она любила сосиски. Но только тепленькие. А еще она любила людей. Искренне, безусловно, всем своим большим собачьим сердцем. Восемь лет Жуля была частью нашей команды. Встречала гостей, давала лапку, ждала знакомых людей. Она знала, что здесь ее любят. И мы очень ее любили. Сегодня нам больно писать эти слова– написали в KLO.

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В KLO трогательно попрощались с Жулей: смотрите видео

Там подчеркнули, что этот случай напоминает об ответственности владельцев животных за безопасность окружающих.

В сети АЗК также сообщили, что хотят сохранить память о Жуле. Животное кремируют, а на автозаправке в Троицком установят памятную табличку.

Мы хотим сохранить ее историю. Мы кремируем Жулю, а на АЗК в Троицком установим памятную табличку. Чтобы каждый, кто знал и любил нашу девочку, мог вспомнить ее. Жуля, спасибо за любовь– подчеркнули на АЗК.

В сети KLO также призвали всех, кто знал Жулю, поделиться фотографиями и воспоминаниями о ней.

Напомним, в Киеве водитель маршрутки остановился посреди дороги, чтобы накормить бездомную собаку. Трогательный случай произошел, когда российские войска массированно атаковали украинскую столицу. Несмотря на тяжелую ночь и возвращение к повседневным делам, мужчина нашел минутку, чтобы помочь голодному животному: он вышел из транспорта, дал собаке еду, а затем вернулся за руль.