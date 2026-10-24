На Київщині після нападу вівчарки загинула собачка Жуля, яка 8 років зустрічала гостей АЗК

Як повідомили на офіційній сторінці мережі АЗК KLO у Facebook, вона була справжнім символом заправки.

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Що відомо про собачку Жулю?

Жуля стала справжньою візитівкою заправки. Вона любила людей, давала лапку та радо зустрічала знайомих, які приїжджали на АЗК.

Трагедія сталася кілька днів тому. На території автозаправки на Жулю напала вівчарка, яка прибігла за однією з відвідувачок. Тварині надали ветеринарну допомогу, однак її життя врятувати не вдалося.

У Жулі була одна маленька примха. Вона любила сосиски. Але тільки тепленькі. А ще вона любила людей. Щиро, безумовно, усім своїм великим собачим серцем. Вісім років Жуля була частиною нашої команди. Зустрічала гостей, давала лапку, чекала на знайомих людей. Вона знала, що тут її люблять. І ми дуже її любили. Сьогодні нам боляче писати ці слова– написали у KLO.

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У KLO зворушливо попрощалися з Жулею: дивіться відео

Там наголосили, що цей випадок нагадує про відповідальність власників тварин за безпеку інших.

У мережі АЗК також повідомили, що хочуть зберегти пам’ять про Жулю. Тварину кремують, а на автозаправці у Троїцькому встановлять пам’ятну табличку.

Ми хочемо зберегти її історію. Ми кремуємо Жулю, а на АЗК у Троїцькому встановимо пам’ятну табличку. Щоб кожен, хто знав і любив нашу дівчинку, міг згадати її. Жулю, дякуємо за любов– наголосили в АЗК.

У мережі KLO також закликали всіх, хто знав Жулю, поділитися фотографіями та спогадами про неї.

Нагадаємо, у Києві водій маршрутки зупинився посеред дороги, щоб нагодувати безпритульного собаку. Зворушливий випадок стався, коли російські війська масовано атакували українську столицю. Попри складну ніч і повернення до буденних справ, чоловік знайшов хвилину, щоб допомогти голодній тварині: він вийшов із транспорту, дав собаці їжу, а потім повернувся за кермо.