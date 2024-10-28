Трагическое известие сообщили в компании "АрселорМиттал Кривой Рог" и городской голова Каменского Андрей Белоусов в телеграме.

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Андрей Белоткач на щите

Защитник Андрей Белоткач погиб вблизи Часового Яра Бахмутского района Донецкой области. Ранее работал горняком очистного забоя в шахтоуправлении по подземной добыче руды горного департамента в "АрселорМиттал Кривой Рог".

Он – невероятно позитивный человек. Работа горняка да еще и взрывника очень тяжелая физически, опасная и ответственная. Но я никогда не видел Андрея в плохом настроении, и почти всегда видел улыбающимся,

– рассказал начальник участка очистной выемки.

Добавил, что Андрей Белоткач занимался непосредственно добычей железной руды, без которой невозможна металлургия. Мужчина свое дело очень хорошо, а главное – безопасно для себя и тех, кто работал рядом.

Всегда будем помнить его, как замечательного человека, доброго и порядочного, настоящего мужчины, который держит слово и приходит на помощь. Очень больно терять таких людей,

– отметил Александр Галушкин.

В компании выразили искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам защитника Украины Андрея Белоткача.

На фронте погиб защитник Андрей Белоткач / Колаж "АрселорМиттал Кривой Рог"

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Андрея Белоткача. Вечная память и слава Герою!

Владимир Нода навсегда в строю

Городской голова Каменского сообщил, что 31 августа 2022 года в бою вблизи Бахмута в Донецкой области, защищая украинскую землю от захватчиков, погиб младший сержант Владимир Нода.

Защитник родился 22 ноября 1967 года в Днепродзержинске (с 2016 года Каменское). Окончил химико-технологический техникум. В течение 1993 – 1995 годов проходил срочную военную службу.

В 2014 – 2015 годах Владимир Нода защищал Родину в зоне проведения АТО. В марте 2022 года вновь стал на защиту Украины. У Героя остались дочь и сестра.

Городской голова Андрей Белоусов выразил искренние соболезнования родным и близким павшего защитника. Подчеркнул, доземный поклон воину-защитнику. Вечная память и слава Герою!

Панихида состоится 28 октября в 14:00 Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ (улица Сергея Слисаренко, 34). Похоронят защитника в 15:00 на Аллее Героев кладбища по улице Весенняя.

Погиб защитник Владимир Нода / Фото из телеграма Белоусова

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Владимира Ноды. Вечная память и слава Герою!