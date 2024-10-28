Трагічну звістку повідомили в компанії "АрселорМіттал Кривий Ріг" і міський голова Кам'янського Андрій Білоусов у телеграмі.

Дивіться також Не дочекалася чоловіка з полону: на фронті загинула бойова медикиня Анастасія Кравчук

Андрій Білоткач на щиті

Захисник Андрій Білоткач загинув поблизу Часового Яру Бахмутського району Донецької області. Раніше працював гірником очисного забою в шахтоуправлінні з підземного видобутку руди гірничого департаменту в "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Він – неймовірно позитивна людина. Робота гірника та ще й вибухівника дуже важка фізично, небезпечна та відповідальна. Але я ніколи не бачив Андрія у поганому настрої, і майже завжди бачив усміхненим,

– розповів начальник дільниці очисного виймання.

Додав, що Андрій Білоткач займався безпосередньо видобутком залізної руди, без якої неможлива металургія. Чоловік свою справу дуже добре, а головне – безпечно для себе й тих, хто працював поруч.

Завжди пам'ятатимемо його, як чудову людину, добру й порядну, справжнього чоловіка, який тримає слово та приходить на допомогу. Надзвичайно боляче втрачати таких людей,

– наголосив Олександр Галушкін.

У компанії висловили щирі співчуття рідним, друзям та колегам захисника України Андрія Білоткача.

На фронті загинув захисник Андрій Білоткач / Колаж "АрселорМіттал Кривий Ріг"

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисника Андрія Білоткача. Вічна пам'ять і слава Герою!

Володимир Нода назавжди в строю

Міський голова Кам'янського повідомив, що 31 серпня 2022 року в бою поблизу Бахмуту на Донеччині, захищаючи українську землю від загарбників, загинув молодший сержант Володимир Нода.

Захисник народився 22 листопада 1967 в Дніпродзержинську (з 2016 року Кам'янське). Закінчив хіміко-технологічний технікум. Упродовж 1993 – 1995 років проходив строкову військову службу.

У 2014 – 2015 роках Володимир Нода захищав Батьківщину в зоні проведення АТО. У березні 2022 року знов став на захист України. У Героя залишилися донька та сестра.

Міський голова Андрій Білоусов висловив щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника. Наголосив, доземний уклін воїну-захиснику. Вічна пам'ять і слава Герою!

️Панахида відбудеться 28 жовтня о 14:00 Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вулиця Сергія Слісаренка, 34). Поховають захисника о 15:00 на Алеї Героїв кладовища по вулиці Весняна.

Загинув захисник Володимир Нода / Фото з телеграму Білоусова

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисника Володимира Ноди. Вічна пам'ять і слава Герою!