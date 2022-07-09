Погибшая женщина – повар в детском саду, шла на работу: оккупанты выпустили по Кривому Рогу 10 ракет

Утром 9 июля россияне атаковали Кривой Рог, по городу выпустили 10 ракет. Погибла женщина. Оказалось, что она работала поваром в детском саду, и в момент обстрела просто шла на работу.

россияне атаковали Ингулецкий район из ракетных систем залпового огня "Торнадо-С". Детали рассказал мэр Кривого Рога Александр Вилкул.

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Оккупанты обстреливали с дистанции более 70 километров – из района между Новорайском и Костиркой. При этом огонь намеренно открыли прямо по центру жилого массива.

Повреждена школа и несколько домов. Сгорела машина.

Снаряды, прилетевшие в Кривой Рог / Фото с телеграма Александра Вилкула

Есть еще раненые

Кроме погибшей женщины, ранения получили еще два человека. В частности, девушка 2002 года рождения. По словам Вилкула, ее состояние – очень тяжелое. У нее серьезные ранения в области сердца и печени. За ее жизнь борются врачи.

Еще один раненый – мужчина 1979 года рождения. Он имеет множественные осколочные ранения средней тяжести.

Накануне президент Владимир Зеленский прибыл в Днепропетровскую область. Он посетил позиции на передовой, а также побывал в родном для себя Криворожском районе.

По Кривому Рогу выпустили 10 ракет / Фото с телеграма Александра Вилкула

Линию фронта отодвинули, но опасность есть

Вилкул отметил, что украинские защитники сдвинули линию фронта на 50 километров к Херсонской области. Однако "Торнадо-С", "смерчи" и ракеты продолжают представлять серьезную опасность.

Мэр призвал людей не трогать незнакомые предметы на улице и соблюдать правила воздушной тревоги.

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