Об отличии военных государственными наградами Украины говорится в указе Зеленского, который обнародовал Офис Президента.
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Уберта Мрачковского посмертно наградили орденом
Военных отметили наградами за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга,
– говорится в тексте указа.
В частности, орденом "За мужество" II степени, к сожалению посмертно, отметили старшего солдата Уберта Мрачковского, который на днях погиб на Донбассе.
Гибель Уберта Мрачковского на фронте: что известно
- Жизнь старшего солдата из Хмельницкой области Уберта Мрачковского оборвалась 19 ноября на Донбассе. Он получил пулевое ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью.
- Военному было всего 33 года. У него остались мать, жена и ребенок.
- Мрачковский был снайпером, участвовал в боях за Саур-Могилу в составе 51-й отдельной механизированной бригады.
- 3 ноября 2015 года его наградили орденом "За мужество" III степени.