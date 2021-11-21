Об отличии военных государственными наградами Украины говорится в указе Зеленского, который обнародовал Офис Президента.

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Уберта Мрачковского посмертно наградили орденом

Военных отметили наградами за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга,

– говорится в тексте указа.

В частности, орденом "За мужество" II степени, к сожалению посмертно, отметили старшего солдата Уберта Мрачковского, который на днях погиб на Донбассе.

К слову, президент также наградил орденом Богдана Хмельницкого III степени Василия Катеринчика, Александра Окуско и Виталия Сущенко; орденом "За мужество" III степени – Андрея Коваля; медалью "За военную службу Украине" – Татьяну Гатаулину; медалью "Защитнику Отечества" – Анну Балинскую, Светлану Орлову, Валентину К., Максима Хомякова.

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