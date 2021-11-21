Про відзначення військових державними нагородами України йдеться в указі Зеленського, який оприлюднив Офіс Президента.

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Уберта Мрачковського посмертно нагородили орденом

Військових відзначили нагородами за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку,
– йдеться у тексті указу.

Зокрема, орденом "За мужність" II ступеня, на жаль посмертно, відзначили старшого солдата Уберта Мрачковського, який днями загинув на Донбасі.

Загибель Уберта Мрачковського на фронті: що відомо

  • Життя старшого солдата з Хмельниччини Уберта Мрачковського обірвалося 19 листопада на Донбасі. Він отримав кульове поранення, яке виявилося несумісним із життям.
  • Військовому було всього 33 роки. У нього залишилися мати, дружина та дитина.
  • Мрачковський був снайпером, брав участь у боях за Савур-могилу в складі 51-ої окремої механізованої бригади.
  • 3 листопада 2015 року його нагородили орденом "За мужність" III ступеня.