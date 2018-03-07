Погибшего на Донбассе медика Сабину Галицкую наградили орденом "За мужество"

Президент Украины Петр Порошенко наградил посмертно погибшую во время обстрела боевиков на Донбассе военного медика Сабину Галицкую орденом "За мужество" III степени.

Награждение состоялось во время торжественных мероприятий по случаю Международного женского дня, на которых Петр Порошенко приветствовал женщин-военнослужащих.

"За проявленное мужество, проявленный героизм, который проявила сержант Галицкая при исполнении воинского и служебного долга, по представлению министра обороны Украины, я как Президент, как Верховный главнокомандующий, принял решение о награждении Сабины Галицкой орденом "За мужество", – заявил Петр Порошенко.

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Награду Порошенко передал родителям Татьяне Михайловне и Станиславу Бернардовичу.

Напомним, 21 февраля в результате обстрела со стороны российских оккупационных войск на Донбассе погиб военный медик Сабина Галицкая. Она служила в десятой отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ. Ей было 23 года, и у нее остался маленький ребенок. Шансов выжить у девушки в результате обстрела не было –противотанковая управляемая ракета попала в то место, где находилась девушка в броневике.