Загиблу на Донбасі медика Сабіну Галицьку нагородили орденом "За мужність"
Президент України Петро Порошенко нагородив посмертно загиблу під час обстрілу бойовиків на Донбасі військового медика Сабіну Галицьку орденом "За мужність" ІІІ ступеня.
Нагородження відбулося під час урочистих заходів з нагоди Міжнародного жіночого дня, на яких Петро Порошенко вітав жінок-військовослужбовців.
"За проявлену мужність, проявлений героїзм, який проявила сержант Галицька під час виконання військового і службового обов'язку, за поданням міністра оборони України, я як Президент, як Верховний головнокомандувач, прийняв рішення про нагородження Сабіни Галицької орденом "За мужність", – заявив Петро Порошенко.
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Нагороду Порошенко передав батькам Тетяні Михайлівні та Станіславу Бернардовичу.
Нагадаємо, 21 лютого в результаті обстрілу з боку російських окупаційних військ на Донбасі загинула військовий медик Сабіна Галицька. Вона служила в 10-ій окремій гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ. Їй було 23 роки, і у неї залишилася маленька дитина. Шансів вижити у дівчини внаслідок обстрілу не було – протитанкова керована ракета влучила у те місце, де перебувала дівчина у броньовику.