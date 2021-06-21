Сельский глава Белогородки Антон Освиенко рассказал, что трагедия произошла в доме на улице Владимирской 99, возле школы №2. Спасатели сообщили, что пожар уже потушили.

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Пожар в Белогородке потушили

Спасатели рассказали, что пожар локализовали ориентировочно в 16:30, а потушили в 19 часов. Работники ГСЧС вывели на свежий воздух 40 человек. Но спасти всех не удалось.

В одной из квартир звеном ГДЗС обнаружено тело одного погибшего,

– рассказали спасатели.

Также известно, что в результате пожара пострадали 9 человек:

2 человека госпитализировали, из них 1 ребенок 2008 года рождения;

6 человек осмотрели врачи, они отказались от госпитализации.

Спасатели рассказали, что пожар захватил 4-й и 5-й этажи и крышу. Также огонь разрушил окна.

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Сельский глава Белогородки Антон Овсиенко рассказал, что площадь пожара составляет ориентировочно 650 метров квадратных.

Во время тушения пожара выявлено 9 пострадавших, три из которых госпитализированы в Боярскую центральную районную больницу,

– заявил Овсиенко.

Создан оперативный штаб, в который входят депутаты и работники Белогородского сельского совета. Власти говорят, что решают вопрос временного размещения жильцов дома.

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