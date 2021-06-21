Сільський голова Білогородки Антон Освієнко розповів, що трагедія трапилась у будинку на вулиці Володимирській 99, що біля школи №2. Рятувальники розповіли, що пожежу вже загасили. 

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Пожежу в Білогородці загасили

Рятувальники розповіли, що пожежу локалізували орієнтовно о 16:30, а загасили в 19 годині. Працівники ДСНС вивели на свіже повітря 40 людей. Та врятувати всіх не вдалось. 

В одній з квартир ланкою ГДЗС виявлено тіло одного загиблого,
– розповіли рятувальники.

Також відомо, що внаслідок пожежі постраждали 9 людей:

  • 2 особи госпіталізували, з них 1 дитина 2008 року народження;
  • 6 людей оглянули лікарі, вони відмовились від госпіталізації.

Рятувальники розповіли, що пожежа захопила 4-й та 5-й поверхи й покрівлю. Також вогонь зруйнував вікна. 

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Сільський голова Білогородки Антон Овсієнко розповів, що площа пожежі становить орієнтовно 650 метрів квадратних.

Під час гасіння пожежі виявлено 9 потерпілих, три з яких госпіталізовано до Боярської центральної районної лікарні,
– заявив Овсієнко.

Створено оперативний штаб, до якого входять депутати та працівники Білогородської сільської ради. Влада каже, що розв'язує питання тимчасового розміщення мешканців будинку.

Коротко про вибух

  • 21 червня орієнтовно о 13:20 прогримів потужний вибух в 5-поверховому житловому будинку.
  • У Державній службі з надзвичайних ситуацій не повідомили про причину вибуху.
  • Рятувальники інформують, що пожежа в 5-поверхового будинку виникла у результаті вибуху в квартирі на третьому поверсі.
  • У Київській ОДА розповіли, що пожежники знайшли на місці займання тіло загиблої людини. Попередньо, жертвою пожежі став чоловік.
  • У лікарню в стані середньої важкості доставили 13-річну дитину та 2 дорослих чоловіків. Крім того, ще 6 людей після огляду лікарями від госпіталізації відмовилися.