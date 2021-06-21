Сільський голова Білогородки Антон Освієнко розповів, що трагедія трапилась у будинку на вулиці Володимирській 99, що біля школи №2. Рятувальники розповіли, що пожежу вже загасили.
До теми Під Києвом прогримів вибух у багатоповерхівці: спалахнула пожежа, є постраждалі – відео, фото
Пожежу в Білогородці загасили
Рятувальники розповіли, що пожежу локалізували орієнтовно о 16:30, а загасили в 19 годині. Працівники ДСНС вивели на свіже повітря 40 людей. Та врятувати всіх не вдалось.
В одній з квартир ланкою ГДЗС виявлено тіло одного загиблого,
– розповіли рятувальники.
Також відомо, що внаслідок пожежі постраждали 9 людей:
- 2 особи госпіталізували, з них 1 дитина 2008 року народження;
- 6 людей оглянули лікарі, вони відмовились від госпіталізації.
Рятувальники розповіли, що пожежа захопила 4-й та 5-й поверхи й покрівлю. Також вогонь зруйнував вікна.
Пожежники загасили загоряння: дивіться відео
Сільський голова Білогородки Антон Овсієнко розповів, що площа пожежі становить орієнтовно 650 метрів квадратних.
Під час гасіння пожежі виявлено 9 потерпілих, три з яких госпіталізовано до Боярської центральної районної лікарні,
– заявив Овсієнко.
Створено оперативний штаб, до якого входять депутати та працівники Білогородської сільської ради. Влада каже, що розв'язує питання тимчасового розміщення мешканців будинку.
Коротко про вибух
- 21 червня орієнтовно о 13:20 прогримів потужний вибух в 5-поверховому житловому будинку.
- У Державній службі з надзвичайних ситуацій не повідомили про причину вибуху.
- Рятувальники інформують, що пожежа в 5-поверхового будинку виникла у результаті вибуху в квартирі на третьому поверсі.
- У Київській ОДА розповіли, що пожежники знайшли на місці займання тіло загиблої людини. Попередньо, жертвою пожежі став чоловік.
- У лікарню в стані середньої важкості доставили 13-річну дитину та 2 дорослих чоловіків. Крім того, ще 6 людей після огляду лікарями від госпіталізації відмовилися.