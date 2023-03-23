Ранее бизнесмен судился с Ратушным и организацией "Защитим Протасов Яр". Он требовал опровержения информации о его конфиденциальности к компании ООО Дайтона Групп, попытке застроить Протасов Яр и его морально-нравственные качества.
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Детали дела
9 декабря 2021 года Соломенский районный суд Киева удовлетворил иск Корбана, а апелляция в прошлом году подтвердила это решение. На июнь 2022 года было назначено апелляционное разбирательство, однако 9 июня в Харьковской области Роман Ратушный погиб.
Впоследствии адвокаты родителей Ратушного и ОО обратились в Верховный суд, который упразднил предыдущее решение и отправил дело на новое апелляционное рассмотрение. В этот раз суд принял решение в пользу Романа Ратушного.
В то же время, адвокат Антон Дикань уверен, что на этом дело не завершено. В комментарии hromadske он отметил, что убежден, что Корбан будет подавать кассационную жалобу в Верховный суд. У его адвокатов есть 30 дней с момента оглашения полного текста решения.
Что известно о гибели Романа Ратушного
- Роману Ратушному было 24 года. Он возглавлял общественную организацию "Защитим Протасов Яр". И именно эту территорию защищал от застройки.
- После полномасштабной войны России Роман стал разведчиком в 93 ОМБр "Холодный Яр". Защитник погиб 9 июня, находясь в составе боевой группы и выполняя боевое задание
- Отец Романа Тарас Ратушный рассказал, что доклад об обстоятельствах смерти – противоречивый.
- 16 июня прощание с Героем состоялось в Протасовом Яру. А 18 числа Роман похоронен в Киеве на Байковом кладбище.
- О горькой потере написал ряд украинских деятелей. В частности, память Романа Ратушного почтили украинские режиссеры и актеры. Среди них – Ирина Целик, Наталья Ворожбит, Ирма Витовская-Ванца и Олег Сенцов.