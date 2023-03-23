Раніше бізнесмен позивався до Ратушного та організації "Захистимо Протасів Яр". Він вимагав спростування інформації про його приватність до компанії ТОВ Дайтона Груп, спробу забудувати Протасів Яр та його морально-етичні якості.
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Деталі справи
9 грудня 2021 року Солом'янський районний суд Києва задовольнив позов Корбана, а апеляція минулого року підтвердила це рішення. На червень 2022 року був призначений апеляційний розгляд, однак 9 червня на Харківщині Роман Ратушний загинув.
Згодом адвокати батьків Ратушного та ГО звернулися до Верховного суду, який скасував попереднє рішення і відправив справу на новий апеляційний розгляд. Цього разу суд ухвалив рішення на користь Романа Ратушного.
Водночас адвокат Антон Дикань упевнений, що на цьому справа не завершена. У коментарі hromadske він зазначив, що переконаний у тому, що Корбан подаватиме касаційну скаргу до Верховного суду. У його адвокатів є 30 днів із моменту оголошення повного тексту рішення.
Що відомо про загибель Романа Ратушного
- Роману Ратушному було 24 роки. Він очолював громадську організацію "Захистимо Протасів Яр". І саме цю територію захищав від забудови.
- Після повномасштабної війни Росії Роман став розвідником у 93 ОМБр "Холодний Яр". Захисник загинув 9 червня, перебуваючи у складі бойової групи та виконуючи бойове завдання
- Батько Романа Тарас Ратушний розповів, що доповідь про обставини смерті – суперечлива.
- 16 червня прощання із Героєм відбулось у Протасовому Яру. А 18 числа Романа поховали в Києві на Байковому кладовищі.
- Про гірку втрату написала низка українських діячів. Зокрема, пам'ять Романа Ратушного вшанували українські режисери та актори. Серед них – Ірина Цілик, Наталка Ворожбит, Ірма Вітовська-Ванца та Олег Сенцов.