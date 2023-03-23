Раніше бізнесмен позивався до Ратушного та організації "Захистимо Протасів Яр". Він вимагав спростування інформації про його приватність до компанії ТОВ Дайтона Груп, спробу забудувати Протасів Яр та його морально-етичні якості.

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Деталі справи

9 грудня 2021 року Солом'янський районний суд Києва задовольнив позов Корбана, а апеляція минулого року підтвердила це рішення. На червень 2022 року був призначений апеляційний розгляд, однак 9 червня на Харківщині Роман Ратушний загинув.

Згодом адвокати батьків Ратушного та ГО звернулися до Верховного суду, який скасував попереднє рішення і відправив справу на новий апеляційний розгляд. Цього разу суд ухвалив рішення на користь Романа Ратушного.

Водночас адвокат Антон Дикань упевнений, що на цьому справа не завершена. У коментарі hromadske він зазначив, що переконаний у тому, що Корбан подаватиме касаційну скаргу до Верховного суду. У його адвокатів є 30 днів із моменту оголошення повного тексту рішення.

Зверніть увагу! ТОВ Дайтона Груп отримала в суборенду ділянку в парку відпочинку Протасів Яр у Києві для зведення житлово-офісно-торговельного комплексу з готелем та паркінгом. Пізніше Київрада включила цю ділянку до переліку озеленених територій загального користування столиці. Це означає, що будувати там не можна. ТОВ Дайтона Груп у ЗМІ пов’язують з бізнесменом Геннадієм Корбаном, хоча він публічно заперечує свої зв’язки із забудовником.

Що відомо про загибель Романа Ратушного