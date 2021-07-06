Богдан Витальевич Бродовский – майор Вооруженных сил Украины, заместитель начальника тыла логистики 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". О его гибели на передовой сообщили на фейсбук-странице бригады.
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Боевики оккупантов на Донбассе 5 июля обстреляли позиции холодноярцев. Майор Бродовский получил ранение от взрыва, которое, к сожалению, оказалось несовместимым с жизнью.
- Богдан Бродовский родился 17 апреля 1984 года.
- Был кадровым военным с большим опытом. В ВСУ – с 2002.
- Побратимы вспоминают его как спокойного и доброго человека, всегда готового прийти на помощь.
- А также и как любящего отца, который всегда на первое место ставил семью (у него было четверо детей).
Это очень большая потеря и для семьи, и для бригады,
– сказала сослуживица погибшего Татьяна.
Соболезнования родным и близким Богдана Витальевича, и вечная память!
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