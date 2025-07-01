Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ССО. Силы специальных операций Украины провели секретную операцию "Посланник", чтобы эвакуировать тело 20-летнего литовского добровольца Томаса Валентелиса, который погиб в результате российского обстрела на Купянском направлении.

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Спецназовцы провели рискованную эвакуацию

По сообщению ССО, после смерти Томаса его тело оставалось в посадке, вокруг которой враг занял три вражеские позиции всего в нескольких десятках метров.

Поэтому первая попытка эвакуации была невозможной – риски для жизни военных были слишком высокими. Поэтому спецназовцы провели тщательную подготовку и тренировки на местности, похожей на ту, где происходила операция.

Операция под названием "Посланник" предусматривала распределение группы по функциям – логистика, наблюдение, планирование, медицинская помощь и непосредственное изъятие тела.

Под прикрытием замаскированных бойцов, которые организовали круговую оборону, двое воинов подкрались к телу, идентифицировали его и подготовили к эвакуации. Вывоз проходил под огнем вражеских минометов, но длился всего несколько минут. Потерь среди украинских военных не было. Хотя ранее литовские СМИ сообщили, что во время первой неудачной попытки эвакуации были ранены четверо бойцов.

Томас Валентелис приехал в Украину из Лондона, где навещал маму, и погиб в своем первом бою 13 марта. 14 апреля на Майдане Независимости состоялась церемония прощания, а в конце апреля тело добровольца вернули в Литву для захоронения.

Побратимы вспоминают Томаса как отважного и ответственного воина, который сам стремился к опасным задачам и "не имел чего терять", ведь "в личной жизни ему было сложно".