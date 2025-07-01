Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ССО. Сили спеціальних операцій України провели секретну операцію "Посланець", щоб евакуювати тіло 20-річного литовського добровольця Томаса Валентеліса, який загинув унаслідок російського обстрілу на Куп’янському напрямку.

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Спецпризначенці провели ризиковану евакуацію

За повідомленням ССО, після смерті Томаса його тіло залишалося у посадці, навколо якої ворог зайняв три ворожі позиції всього за кілька десятків метрів.

Через це перша спроба евакуації була неможливою – ризики для життя військових були надто високими. Тому спецпризначенці провели ретельну підготовку та тренування на місцевості, схожій на ту, де відбувалася операція.

Операція під назвою "Посланець" передбачала розподіл групи за функціями – логістика, спостереження, планування, медична допомога та безпосереднє вилучення тіла.

Під прикриттям замаскованих бійців, які організували кругову оборону, двоє воїнів підкралися до тіла, ідентифікували його та підготували до евакуації. Вивезення проходило під вогнем ворожих мінометів, але тривало лише кілька хвилин. Втрат серед українських військових не було. Хоча раніше литовські ЗМІ повідомили, що під час першої невдалої спроби евакуації були поранені четверо бійців.

Томас Валентеліс приїхав в Україну з Лондона, де навідував маму, і загинув у своєму першому бою 13 березня. 14 квітня на Майдані Незалежності відбулася церемонія прощання, а наприкінці квітня тіло добровольця повернули до Литви для поховання.

Побратими згадують Томаса як відважного та відповідального воїна, який сам прагнув небезпечних завдань і "не мав чого втрачати", адже "в особистому житті йому було складно".