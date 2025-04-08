Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. На большинстве территории Украины осадков в этот день не будет.

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Какой будет погода в Украине 9 апреля

На территории Украины в среду еще будет сохраняться низкая температура воздуха. Ночью в воздухе прогнозируются заморозки. В большинстве областей ночью будет повышаться атмосферное давление, однако уже днем оно начнет падать.

На небе 9 апреля будут облака, из-за которых иногда будет проясняться солнышко. Осадки ожидаются лишь на юге и юго-востоке, там днем может пойти небольшой мокрый снег и дождь.

Ветер северо-западный, а в юго-восточной части Украины – юго-западный. Он будет достигать 5-10 метров в секунду.

В ночь на 9 апреля могут быть заморозки 0 – 5 градусов. Днем столбики термометра будут показывать от 1 до 6 градусов тепла, на Закарпатье и юго-востоке Украины – от 3 до 8 градусов тепла.

В Карпатах ночью ожидается небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью будет достигать -4...-9 градусов, а днем от 0 до 3 градусов мороза.

Какой будет температура в областных центрах

Киев +2...+4;

Ужгород +6...+8;

Львов +5...+7;

Ивано-Франковск +3...+5;

Тернополь +3...+5;

Черновцы +3...+5;

Хмельницкий +3...+5;

Луцк +5...+7;

Ровно +3....+5;

Житомир +3....+5;

Винница +3....+5;

Одесса +5...+7;

Николаев +4...+6;

Херсон +5...+7;

Симферополь +6...+8;

Кропивницкий +5...+7;

Черкассы +3...+5;

Чернигов +3....+5;

Сумы +3...+5;

Полтава +3....+5;

Днепр +4...+6;

Запорожье +5...+7;

Донецк +6...+8;

Луганск +7...+9;

Харьков +5...+7.

Прогноз погоды на 9 апреля / Карта Укргидрометцентра

Апрель не прекращает удивлять погодой. Уже три дня подряд украинцы в разных областях наблюдают снегопады и метели. Такие природные явления в середине весны, в частности, посетили Львовскую, Киевскую, Прикарпатье, Закарпатье, Хмельницкую и Полтавскую области.