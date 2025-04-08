Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр. На більшості території України опадів цього дня не буде.

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Якою буде погода в Україні 9 квітня

На території України у середу ще зберігатиметься низька температура повітря. Вночі в повітрі прогнозуються заморозки. У більшості областей вночі підвищуватиметься атмосферний тиск, проте вже вдень він почне падати.

На небі 9 квітня будуть хмари, з-за яких іноді прояснюватиметься сонечко. Опади очікуються лише на півдні та південному сході, там вдень може піти невеликий мокрий сніг та дощ.

Вітер північно-західний, а в південно-східній частині України – південно-західний. Він сягатиме 5-10 метрів за секунду.

У ніч на 9 квітня можуть бути заморозки 0 – 5 градусів. Удень стовпчики термометра показуватимуть від 1 до 6 градусів тепла, на Закарпатті та південному сході України – від 3 до 8 градусів тепла.

У Карпатах вночі очікується невеликий сніг, вдень без опадів. Температура вночі сягатиме -4...-9 градусів, а вдень від 0 до 3 градусів морозу.

Якою буде температура в обласних центрах

Київ +2...+4;

Ужгород +6...+8;

Львів +5...+7;

Івано-Франківськ +3...+5;

Тернопіль +3...+5;

Чернівці +3...+5;

Хмельницький +3...+5;

Луцьк +5...+7;

Рівне +3...+5;

Житомир +3...+5;

Вінниця +3...+5;

Одеса +5...+7;

Миколаїв +4...+6;

Херсон +5...+7;

Сімферополь +6...+8;

Кропивницький +5...+7;

Черкаси +3...+5;

Чернігів +3...+5;

Суми +3...+5;

Полтава +3...+5;

Дніпро +4...+6;

Запоріжжя +5...+7;

Донецьк +6...+8;

Луганськ +7...+9;

Харків +5...+7.

Прогноз погоди на 9 квітня / Карта Укргідрометцентру

Квітень не припиняє дивувати погодою. Вже три дні поспіль українці в різних областях спостерігають снігопади та заметілі. Такі природні явища прсеред весни, зокрема, завітали на Львівщину, Київщину, Прикарпаття, Закарпаття, Хмельниччину та Полтавщину.