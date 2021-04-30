Прогноз погоды на 1 мая: Украина накроют грозы и ливни
Погода в Украине в субботу, 1 мая будет теплой, но дождевой. В большинстве регионов нашей страны синоптики прогнозируют ливни и грозы. Непогода обойдет стороной только центральную и северную Украину.
Источник:Укргидрометцентр
Теплее всего будет в южных регионах. Там столбики термометров покажут до +23 градусов.
Важно В мае Украину могут накрыть заморозки
На Западной Украине облачность продержится в течение всего дня. Днем и вечером синоптики прогнозируют дожди и грозы. Температура воздуха +18 ... +20 градусов. На Восточной Украине ясная погода продержится недолго в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Днем ожидается дождь, который к вечеру должен закончиться. Столбики термометров покажут +19 ... +21 градус.
На Севере Украины солнце изредка визиратиме из-за туч. Однако осадков не ожидают. Температура воздуха +18 ... +20 градусов. На Юге облака закроют небо уже утром и продержатся весь день, и только вечером начнут медленно рассеиваться. Столбики термометров максимально покажут +20 ... +22 градуса.
В Киеве день будет облачным, но осадков не прогнозируют. Температура воздуха в столице составит +18 ... +20 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 1 мая
Ужгород – +18...+20
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +18...+20
Черновцы – +18...+20
Хмельницкий – +18...+20
Луцк – +17...+19
Ровне – +17...+19
Житомир – +19...+21
Винница – +19...+21
Одесса – +18...+20
Николаев – +21...+23
Херсон – +20...+22
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +20...+22
Черкассы – +19...+21
Чернигов – +18...+20
Сумы – +18...+20
Полтава – +19...+21
Днепр – +20...+22
Запорожье – +20...+22
Донецк – +19...+21
Луганск – +19...+21
Харьков – +19...+21
Киев – +18...+20
Поделиться новостью