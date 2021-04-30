Погода в Украине в субботу, 1 мая будет теплой, но дождевой. В большинстве регионов нашей страны синоптики прогнозируют ливни и грозы. Непогода обойдет стороной только центральную и северную Украину.

Теплее всего будет в южных регионах. Там столбики термометров покажут до +23 градусов.

Важно В мае Украину могут накрыть заморозки

На Западной Украине облачность продержится в течение всего дня. Днем и вечером синоптики прогнозируют дожди и грозы. Температура воздуха +18 ... +20 градусов. На Восточной Украине ясная погода продержится недолго в утреннее время, а уже днем ​​небо покроется облаками. Днем ожидается дождь, который к вечеру должен закончиться. Столбики термометров покажут +19 ... +21 градус.

На Севере Украины солнце изредка визиратиме из-за туч. Однако осадков не ожидают. Температура воздуха +18 ... +20 градусов. На Юге облака закроют небо уже утром и продержатся весь день, и только вечером начнут медленно рассеиваться. Столбики термометров максимально покажут +20 ... +22 градуса.

В Киеве день будет облачным, но осадков не прогнозируют. Температура воздуха в столице составит +18 ... +20 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 1 мая