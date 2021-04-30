Погода в Україні у суботу, 1 травня буде теплою, але дощовою. У більшості регіонів нашої країни синоптики прогнозують зливи та грози. Негода обійде стороною лише центральну та північну Україну.

Найтепліше буде у південних регіонах. Там стовпчики термометрів покажуть до +23 градусів.

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На Західній Україні похмура погода протримається протягом усього дня. Вдень та ввечері синоптики прогнозують дощі та грози. Температура повітря становитиме +18...+20 градусів. На Східній Україні ясна погода протримається недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Удень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися. Стовпчики термометрів покажуть +19...+21 градус.

На Півночі України сонце зрідка визиратиме з-за хмар. Однак опадів не очікують. Температура повітря становитиме +18...+20 градусів. На Півдні хмари закриють небо вже вранці та протримаються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Стовпчики термометрів максимально покажуть +20...+22 градуси.

У Києві день буде хмарним, але опадів не прогнозують. Температура повітря у столиці становитиме +18...+20 градусів.