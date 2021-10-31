Столбик термометра в понедельник, 1 ноября, будет колебаться между отметками +10...+15 градусов. Также возможны туманы.
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Прогноз погоды в регионах Украины 1 ноября
В западных областях страны будет солнечно и без осадков. Температура в течение дня составит +11...+13 градусов. Ночью на Буковине и в Тернопольской области столбик термометра опустится до 0...+2 градусов.
На юге страны будет теплее – +12...+16 градусов. Однако в Одесской и Николаевской областях дождь. В восточном, центральном и северном регионах температура днем составит +11...+14 градусов, зато ночью опустится до 0...+ 4 градусов. В Киеве будет сухая и теплая погода, ориентировочно до + 12 градусов.
1 ноября, если туманы не наберутся новой силы и не закроют нам новое зимнее время серой пеленой, антициклон еще, "ого-го", покажет свою старческую силу – в понедельник в большинстве областей Украины осадки маловероятны,
– написала синоптик Наталья Диденко.
На территории страны будет юго-восточный ветер, а в западных областях – порывистый.
Более того, в течение 31 октября – 2 ноября будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности в:
- западном и восточном регионе;
- Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Полтавской областях;
- а также В Крыму.
Прогноз погоды в городах Украины 1 ноября
Ужгород – +11...+13
Львов – + 11...+13
Ивано-Франковск – +11...+13
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +11...+13
Хмельницкий – +11...+13
Луцк – +11...+13
Ровно – + 11...+13
Житомир – +11...+13
Винница – + 11...+13
Одесса – + 12...+14
Николаев – +13...+15
Херсон – + 14...+16
Симферополь – +14...+16
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – +11...+13
Чернигов – + 11...+13
Сумы – + 11...+13
Полтава – + 11...+13
Днепр – + 12...+14
Запорожье – +14...+16
Донецк – + 13...+15
Луганск – +11...+13
Харьков – +12...+14
Киев – + 11...+13
Прогноз погоды на 1 ноября / Карта Укргидрометцентра