Стовпчик термометра у понеділок, 1 листопада, коливатиметься між позначками +10...+15 градусів. Також можливі тумани.
До теми Київ огорнув густющий туман: містичні фото столиці
Прогноз погоди в регіонах України 1 листопада
У західних областях країни буде сонячно та без опадів. Температура протягом дня становитиме +11...+13 градусів. Вночі на Буковині та Тернопільщині стовпчик термометра опуститься до 0...+2 градусів.
На Півдні країни буде тепліше – +12...+16 градусів. Проте у Одеській та Миколаївській областях дощитиме. У східному, центральному та північному регіонах температура вдень становитиме +11...+14 градусів, натомість вночі опуститься до 0...+ 4 градусів. У Києві буде суха та тепла погода, орієнтовно до +12 градусів.
1 листопада, якщо тумани не наберуться нової сили і не закриють нам новий зимовий час сірою пеленою, антициклон ще, "ого-го", покаже свою старечу силу – у понеділок у більшості областей України опади малоймовірні,
– написала синоптикиня Наталка Діденко.
На території країни буде південно-східний вітер, а в західних областях – поривчастий.
Ба більше, протягом 31 жовтня – 2 листопада переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки у:
- західному й східному регіоні;
- Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Вінницькій, Житомирській, Київській, Полтавській областях;
- а також у Криму.
Прогноз погоди в містах України 1 листопада
Ужгород – +11...+13
Львів – +11...+13
Івано-Франківськ – +11...+13
Тернопіль – +11...+13
Чернівці – +11...+13
Хмельницький – +11...+13
Луцьк – +11...+13
Рівне – +11...+13
Житомир – +11...+13
Вінниця – +11...+13
Одеса – +12...+14
Миколаїв – +13...+15
Херсон – +14...+16
Сімферополь – +14...+16
Кропивницький – +12...+14
Черкаси – +11...+13
Чернігів – +11...+13
Суми – +11...+13
Полтава – +11...+13
Дніпро – +12...+14
Запоріжжя – +14...+16
Донецьк – +13...+15
Луганськ – +11...+13
Харків – +12...+14
Київ – +11...+13
Прогноз погоди на 1 листопада / Карта Укргідрометцентру