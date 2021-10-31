Стовпчик термометра у понеділок, 1 листопада, коливатиметься між позначками +10...+15 градусів. Також можливі тумани.

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Прогноз погоди в регіонах України 1 листопада

У західних областях країни буде сонячно та без опадів. Температура протягом дня становитиме +11...+13 градусів. Вночі на Буковині та Тернопільщині стовпчик термометра опуститься до 0...+2 градусів.

На Півдні країни буде тепліше – +12...+16 градусів. Проте у Одеській та Миколаївській областях дощитиме. У східному, центральному та північному регіонах температура вдень становитиме +11...+14 градусів, натомість вночі опуститься до 0...+ 4 градусів. У Києві буде суха та тепла погода, орієнтовно до +12 градусів.

1 листопада, якщо тумани не наберуться нової сили і не закриють нам новий зимовий час сірою пеленою, антициклон ще, "ого-го", покаже свою старечу силу – у понеділок у більшості областей України опади малоймовірні,

– написала синоптикиня Наталка Діденко.

На території країни буде південно-східний вітер, а в західних областях – поривчастий.

Ба більше, протягом 31 жовтня – 2 листопада переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки у:

західному й східному регіоні;

Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Вінницькій, Житомирській, Київській, Полтавській областях;

а також у Криму.

Прогноз погоди в містах України 1 листопада

Ужгород – +11...+13

Львів – +11...+13

Івано-Франківськ – +11...+13

Тернопіль – +11...+13

Чернівці – +11...+13

Хмельницький – +11...+13

Луцьк – +11...+13

Рівне – +11...+13

Житомир – +11...+13

Вінниця – +11...+13

Одеса – +12...+14

Миколаїв – +13...+15

Херсон – +14...+16

Сімферополь – +14...+16

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +11...+13

Суми – +11...+13

Полтава – +11...+13

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +14...+16

Донецьк – +13...+15

Луганськ – +11...+13

Харків – +12...+14

Київ – +11...+13



Прогноз погоди на 1 листопада / Карта Укргідрометцентру