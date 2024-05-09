До минусов опустится столбик термометра на севере и северо-востоке страны. Жителям, каких областей, не повезло, передает 24 Канал.

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Погодные аутсайдеры

По сообщению синоптиков, ночью по всей Украине средняя температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 5 градусов тепла. Исключениями станут Сумская, Луганская и Харьковская области. Туда наведаются сильные заморозки. Температура ночью составит 0 – 3 градусов мороза. Это второй уровень опасности.

Справка: II уровень означает опасные погодные условия, которые несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.

В целом завтрашний день пройдет без осадков. Только в Сумской и Черниговской областях днем местами возможен небольшой дождь.

Днем средняя температура будет прыгать от 14 до 19 градусов тепла. На юге и юго-западе страны эти цифры выше – 17 – 22 градуса. В Карпатах столбик термометра будет показывать от 10 до 15 градусов тепла.

В Днепре резко поднимется уровень воды

До 13 мая возможны резкие колебания уровня воды в Днепре в результате пропуска воды через каскад днепровских водохранилищ.

Гидрологи предупреждают, что в Киеве и Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах области уровень воды будет достигать и удерживаться отметок затопления пойм и пониженных приречных территорий.

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