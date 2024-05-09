До минусов опустится столбик термометра на севере и северо-востоке страны. Жителям, каких областей, не повезло, передает 24 Канал.
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Погодные аутсайдеры
По сообщению синоптиков, ночью по всей Украине средняя температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 5 градусов тепла. Исключениями станут Сумская, Луганская и Харьковская области. Туда наведаются сильные заморозки. Температура ночью составит 0 – 3 градусов мороза. Это второй уровень опасности.
В целом завтрашний день пройдет без осадков. Только в Сумской и Черниговской областях днем местами возможен небольшой дождь.
Днем средняя температура будет прыгать от 14 до 19 градусов тепла. На юге и юго-западе страны эти цифры выше – 17 – 22 градуса. В Карпатах столбик термометра будет показывать от 10 до 15 градусов тепла.
В Днепре резко поднимется уровень воды
До 13 мая возможны резкие колебания уровня воды в Днепре в результате пропуска воды через каскад днепровских водохранилищ.
Гидрологи предупреждают, что в Киеве и Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах области уровень воды будет достигать и удерживаться отметок затопления пойм и пониженных приречных территорий.
Каким будет май в Украине
- По словам метеоролога Веры Балабух, ожидается что средняя за месяц температура воздуха в мае может быть на 1 – 2 градуса выше климатической нормы на Западе, Юге и Юго-Востоке.
- По мере приближения к лету температура воздуха будет повышаться и, вероятно, снова превысит 25 градусов, особенно на Юге страны.
- По прогнозам, нынешнее лето может быть теплым, но не жарким.