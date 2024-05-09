До мінусів опуститься стовпчик термометра на півночі та північному сході країни. Жителям, яких областей, не пощастило, передає 24 Канал.
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Погодні аутсайдери
За повідомленням синоптиків, вночі по всій Україні середня температура повітря вночі коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла. Винятками стануть Сумщина, Луганщина та Харківщина. Туди навідаються сильні заморозки. Температура вночі становитиме 0 – 3 градусів морозу. Це другий рівень небезпеки.
Загалом завтрашній день мине без опадів. Лише в Сумській і Чернігівській областях вдень місцями можливий невеликий дощ.
Вдень середня температура стрибатиме від 14 до 19 градусів тепла. На півдні та південному заході країни ці цифри вищі – 17 – 22 градуси. У Карпатах стовпчик термометра показуватиме від 10 до 15 градусів тепла.
У Дніпрі різко підніметься рівень води
До 13 травня можливі різкі коливання рівня води в Дніпрі внаслідок пропуску води через каскад дніпровських водосховищ.
Гідрологи попереджають, що в Києві та Вишгородському, Броварському і Бориспільському районах області рівень води досягатиме й утримуватиметься відміток затоплення заплав і понижених прирічкових територій.
Яким буде травень в Україні
- За словами метеорологині Віри Балабух, очікується що середня за місяць температура повітря у травні може бути на 1 – 2 градуси вищою за кліматичну норму на Заході, Півдні та Південному Сході.
- У міру наближення до літа температура повітря підвищуватиметься і, ймовірно, знову перевищить 25 градусів, особливо на Півдні країни.
- За прогнозами, цьогорічне літо може бути теплим, але не спекотним.