До мінусів опуститься стовпчик термометра на півночі та північному сході країни. Жителям, яких областей, не пощастило, передає 24 Канал.

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Погодні аутсайдери

За повідомленням синоптиків, вночі по всій Україні середня температура повітря вночі коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла. Винятками стануть Сумщина, Луганщина та Харківщина. Туди навідаються сильні заморозки. Температура вночі становитиме 0 – 3 градусів морозу. Це другий рівень небезпеки.

Довідка: II рівень означає небезпечні погодні умови, які несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.

Загалом завтрашній день мине без опадів. Лише в Сумській і Чернігівській областях вдень місцями можливий невеликий дощ.

Вдень середня температура стрибатиме від 14 до 19 градусів тепла. На півдні та південному заході країни ці цифри вищі – 17 – 22 градуси. У Карпатах стовпчик термометра показуватиме від 10 до 15 градусів тепла.

У Дніпрі різко підніметься рівень води

До 13 травня можливі різкі коливання рівня води в Дніпрі внаслідок пропуску води через каскад дніпровських водосховищ.

Гідрологи попереджають, що в Києві та Вишгородському, Броварському і Бориспільському районах області рівень води досягатиме й утримуватиметься відміток затоплення заплав і понижених прирічкових територій.

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